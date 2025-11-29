Тренер "Балтики": одностороннее судейство завело команду и сплотило. "Спартак" и судьи сами наступили на свои грабли

- Судьи и "Спартак" сами нас завели. Можно им сказать "спасибо". В начале судейство было непонятное — в одну сторону. Поддержка у нас всегда замечательная. А одностороннее судейство завело команду и сплотило. "Спартак" и судьи сами наступили на свои грабли.
Сегодня, 29 ноября, состоялся матч между "Балтикой" и московским "Спартаком" в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Калининграде на "Ростех Арене" и завершилась минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0. Победный мяч на 60-й минуте забил хавбек Николай Титков.
Напомним, с 30-й минуте калининградская команда играла вдесятером. Также в первом тайме был удален главный тренер балтийцев Андрей Талалаев.
Источник: "Чемпионат"