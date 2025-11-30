Игрок "Пари НН" - о матче с "Акроном": были в шоке

Футболист "Пари НН" высказался о погодных условиях, которые были во время матча команды против "Акрона".

Вчера, 29 ноября, состоялся матч "Пари НН" против "Акрона" в рамках 17-го тура чемпионата России. Встреча завершилась победой команды из Нижнего Новгорода со счетом 2:1. Мяч за тольяттинский клуб забил форвард Артем



На данный момент подопечные Алексея Шпилевского занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков в 17-ти матчах. "Насколько сильно туман помешал в игре? Он был для обеих команд. Конечно, непривычно играть в таких условиях. Мы с ребятами подъезжали к стадиону и спорили, будет ли туман на стадионе. Все были уверены, что его не будет. И когда вышли на разминку, как-то немножко были в шоке от погодных условий", - сказал Лесовой "Матч ТВ"

