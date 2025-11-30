Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Краснодар
14:00
Крылья СоветовНе начат
Ростов
16:30
ЛокомотивНе начат
Ахмат
16:30
ДинамоНе начат
Зенит
19:00
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
Ротор1 тайм
Спартак Кострома
17:00
ТорпедоНе начат
Арсенал Тула
17:00
НефтехимикНе начат
Факел
18:00
ЧелябинскНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кристал Пэлас
15:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
Астон Вилла
17:05
ВулверхэмптонНе начат
Ноттингем Форест
17:05
БрайтонНе начат
Вест Хэм
17:05
ЛиверпульНе начат
Челси
19:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
16:00
ВильярреалНе начат
Севилья
18:15
БетисНе начат
Сельта
20:30
ЭспаньолНе начат
Жирона
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
14:30
ТориноНе начат
Пиза
17:00
ИнтерНе начат
Аталанта
20:00
ФиорентинаНе начат
Рома
22:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
17:30
ШтутгартНе начат
Айнтрахт
19:30
ВольфсбургНе начат
Фрайбург
21:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Страсбург
17:00
БрестНе начат
Гавр
19:15
ЛилльНе начат
Лорьян
19:15
НиццаНе начат
Анже
19:15
ЛансНе начат
Лион
22:45
НантНе начат

Игрок "Пари НН" - о матче с "Акроном": были в шоке

Футболист "Пари НН" высказался о погодных условиях, которые были во время матча команды против "Акрона".
Фото: ФК "Пари НН"
"Насколько сильно туман помешал в игре? Он был для обеих команд. Конечно, непривычно играть в таких условиях. Мы с ребятами подъезжали к стадиону и спорили, будет ли туман на стадионе. Все были уверены, что его не будет. И когда вышли на разминку, как-то немножко были в шоке от погодных условий", - сказал Лесовой "Матч ТВ".

Вчера, 29 ноября, состоялся матч "Пари НН" против "Акрона" в рамках 17-го тура чемпионата России. Встреча завершилась победой команды из Нижнего Новгорода со счетом 2:1. Мяч за тольяттинский клуб забил форвард Артем Дзюба. В составе "Пари НН" голами отличились левый вингер Даниил Лесовой и нападающий Хуан Боселли.

На данный момент подопечные Алексея Шпилевского занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков в 17-ти матчах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится