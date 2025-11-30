Серб выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год, провел в составе команды 241 матч, забил 47 мячей, отдал 41 голевую передачу и выиграл с армейцами 7 трофеев.
"В Сербии с нетерпением ждут возвращения сборной России на международную арену. Участие России в международных соревнованиях всегда вызывало у нас в стране интерес. Хочется, чтобы россияне как можно скорее вернулись. Спортсменов не должны отстранять", — передает слова Тошича Metaratings.
Напомним, российские футбольные клубы и сборные отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА с марта 2022 года из-за специальной военной операции на Украине.
Тошич: хочется, чтобы Россия поскорее вернулась на международную арену
Фото: ПФК ЦСКА