"Такая же ситуация была и со Станковичем". Семин - об эмоциях Талалаева

"На мой взгляд, он перебарщивает с эмоциями. Такая же ситуация была и со Станковичем. Я думаю, ему нужно найти баланс, когда это помогает команде, а когда наоборот. По всей видимости, будут какие-то наказания. Ему нужно сделать выводы", - цитирует Семина "Матч ТВ".
В 17 туре Российской Премьер-Лиги калининградская "Балтика" на домашнем стадионе одержала победу над московским "Спартаком" со счетом 1:0. Главный тренер калининградцев Андрея Талалаев был удален в первом тайме из-за эмоционального поведения и нецензурных высказываний в адрес арбитра.
После 17 сыгранных туров калининградцы занимают 5 место в турнирной таблице российского чемпионата с 32 набранными очками в своем активе. По итогам прошлого сезона команда Андрея Талалаева стала чемпионом Первой Лиги.
Российский специалист Юрий Семин высказался об эмоциональности главного тренера "Балтики" Андрея Талалаева.
Фото: ФК "Балтика"