По итогам 17 туров "Локо" с 34 очками располагается на 4-м месте турнирной таблицы РПЛ.
"Есть смысл верить в чудо "Локомотива", но только если Батраков будет жив?здоров. Еще пять туров назад я считал, что "Локомотив" начнет отставать, но этого не происходит. В решающих матчах он играет на максимуме и показывает свой потенциал. Многие недооценивают Комличенко. Баринов и Карпукас проводят хороший сезон. Посмотрите, сколько очков принес Батраков. Его роль уникальна", — сказал Григорян в беседе с "Матч ТВ".
Алексей Батраков в текущем сезоне провел за "Локомотив" 16 матчей в РПЛ, в которых забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач. В 18 туре, который станет для команд Премьер-Лиги последним в 2025 году, "Локо" сыграет в гостях с "Сочи" (16-е место, 9 очков). Встреча пройдет в воскресенье, 7 декабря, начало — в 16:30 мск.
Григорян рассказал, за счет чего "Локомотив" может стать чемпионом
Фото: ФК "Локомотив"