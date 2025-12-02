Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
22:30
ЭвертонНе начат
Фулхэм
22:30
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:15
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Барселона
23:00
АтлетикоНе начат

Кубок Италии

Новости
Ювентус
23:00
УдинезеНе начат

Кубок Германии

Новости
Боруссия М
20:00
Санкт-ПаулиНе начат
Герта
20:00
КайзерслаутернНе начат
РБ Лейпциг
23:00
МагдебургНе начат
Боруссия Д
23:00
БайерНе начат

Григорян объяснил, почему считает "Краснодар" фаворитом в матче с ЦСКА

Футбольный тренер Александр Григорян поделился ожиданиями от матча 18 тура Российской Премьер-Лиги между "Краснодаром" и ЦСКА.
Фото: ФК "Краснодар"
"Быки" лидируют в турнирной таблице РПЛ с 37 очками, армейцы с 36 баллами занимают вторую строчку. В очном противостоянии определится лидер первой части чемпионата России сезона 2025/2026.

"В небольшой степени "Краснодар" можно назвать фаворитом матча с ЦСКА. Дело в том, что у них не бывает игр, где выпадает хоть один игрок. Когда на большой дистанции у тебя никто не выпадает — к этому причастен главный тренер. Мусаев развил менталитет победителей, идею перманентной мотивации", — отметил Григорян в беседе с "Матч ТВ".

Матч 18 тура РПЛ "Краснодар" — ЦСКА состоится в воскресенье, 7 декабря. Начало — в 19:00 мск.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится