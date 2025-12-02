Григорян объяснил, почему считает "Краснодар" фаворитом в матче с ЦСКА

"Быки" лидируют в турнирной таблице РПЛ с 37 очками, армейцы с 36 баллами занимают вторую строчку. В очном противостоянии определится лидер первой части чемпионата России сезона 2025/2026.
"В небольшой степени "Краснодар" можно назвать фаворитом матча с ЦСКА. Дело в том, что у них не бывает игр, где выпадает хоть один игрок. Когда на большой дистанции у тебя никто не выпадает — к этому причастен главный тренер. Мусаев развил менталитет победителей, идею перманентной мотивации", — отметил Григорян в беседе с "Матч ТВ".
Матч 18 тура РПЛ "Краснодар" — ЦСКА состоится в воскресенье, 7 декабря. Начало — в 19:00 мск.