Об этом сообщает "Евро-Футбол.Ру". Интерес к футболисту со стороны латиноамериканских команд, о котором писали СМИ, действительно есть, но в "Зените" не собираются расставаться с футболистом, так как высоко ценят его профессиональные качества и вклад в игру команды.
Нино перешел в "Зенит" из "Флуминенсе" в январе 2024 года за 5 млн евро. На данный момент в составе сине-бело-голубых бразилец провел 67 встреч, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. С "Зенитом" Нино выиграл чемпионат и Кубок России сезона 2023/2024.
Контракт бразильца с питерским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 10 млн евро.
"Зенит" принял решение по будущему Нино
Фото: ФК "Зенит"