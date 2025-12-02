Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
22:30
ЭвертонНе начат
Фулхэм
22:30
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:15
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Барселона
23:00
АтлетикоНе начат

Кубок Италии

Новости
Ювентус
23:00
УдинезеНе начат

Кубок Германии

Новости
Боруссия М
20:00
Санкт-ПаулиНе начат
Герта
20:00
КайзерслаутернНе начат
РБ Лейпциг
23:00
МагдебургНе начат
Боруссия Д
23:00
БайерНе начат

"Зенит" принял решение по будущему Нино

Санкт-петербургский "Зенит" не собирается отпускать центрального защитника Нино в ближайшее время.
Фото: ФК "Зенит"
Об этом сообщает "Евро-Футбол.Ру". Интерес к футболисту со стороны латиноамериканских команд, о котором писали СМИ, действительно есть, но в "Зените" не собираются расставаться с футболистом, так как высоко ценят его профессиональные качества и вклад в игру команды.

Нино перешел в "Зенит" из "Флуминенсе" в январе 2024 года за 5 млн евро. На данный момент в составе сине-бело-голубых бразилец провел 67 встреч, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. С "Зенитом" Нино выиграл чемпионат и Кубок России сезона 2023/2024.

Контракт бразильца с питерским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 10 млн евро.

