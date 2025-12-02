Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
22:30
ЭвертонНе начат
Фулхэм
22:30
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:15
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Барселона
23:00
АтлетикоНе начат

Кубок Италии

Новости
Ювентус
23:00
УдинезеНе начат

Кубок Германии

Новости
Боруссия М
20:00
Санкт-ПаулиНе начат
Герта
20:00
КайзерслаутернНе начат
РБ Лейпциг
23:00
МагдебургНе начат
Боруссия Д
23:00
БайерНе начат

Черчесов предложил убрать VAR из РПЛ

Главный тренер грозненского "Ахмата" Станислав Черчесов считает, что Российская Премьер-Лига может обойтись без технологии видеоассистента рефери (VAR).
Фото: ФК "Ахмат"
"Я бы убрал VAR и жил со всеми судейскими ошибками, как раньше. Ошибок меньше не стало, но раздражаешься больше. По два глаза у главного, боковых, четвертого помощника — это уже восемь глаз, плюс еще на VAR сидят люди. Видеоповтор можно смотреть хоть 50 раз, но мы все равно иногда не можем понять, что где творится", — сказал Черчесов в беседе с Metaratings.

Технология VAR действует в России с апреля 2019 года. Решения, принятые судьями в матчах РПЛ с помощью VAR, нередко подвергаются критике со стороны тренеров, футболистов и экспертов.

"Ахмат" Станислава Черчесова после 17 туров с 19 очками располагается на 10 месте турнирной таблицы РПЛ. В 18 туре команда сыграет дома с "Оренбургом" (14-е место, 12 очков). Встреча пройдет в пятницу, 5 декабря. Начало — в 19:00 мск.

