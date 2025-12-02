Черчесов предложил убрать VAR из РПЛ

"Я бы убрал VAR и жил со всеми судейскими ошибками, как раньше. Ошибок меньше не стало, но раздражаешься больше. По два глаза у главного, боковых, четвертого помощника — это уже восемь глаз, плюс еще на VAR сидят люди. Видеоповтор можно смотреть хоть 50 раз, но мы все равно иногда не можем понять, что где творится", — сказал Черчесов в беседе с Metaratings.
Технология VAR действует в России с апреля 2019 года. Решения, принятые судьями в матчах РПЛ с помощью VAR, нередко подвергаются критике со стороны тренеров, футболистов и экспертов.
"Ахмат" Станислава Черчесова после 17 туров с 19 очками располагается на 10 месте турнирной таблицы РПЛ. В 18 туре команда сыграет дома с "Оренбургом" (14-е место, 12 очков). Встреча пройдет в пятницу, 5 декабря. Начало — в 19:00 мск.
Фото: ФК "Ахмат"