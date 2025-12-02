Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Борнмут
22:30
ЭвертонНе начат
Фулхэм
22:30
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:15
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Барселона
23:00
АтлетикоНе начат

Кубок Италии

Новости
Ювентус
23:00
УдинезеНе начат

Кубок Германии

Новости
Боруссия М
20:00
Санкт-ПаулиНе начат
Герта
20:00
КайзерслаутернНе начат
РБ Лейпциг
23:00
МагдебургНе начат
Боруссия Д
23:00
БайерНе начат

Божович заявил, что готов к возвращению в "Динамо"

Бывший главный тренер московского "Динамо" Миодраг Божович заявил, что готов вернуться в команду.
Фото: ФК "Динамо" Москва
Напомним, 17 ноября из клуба ушел Валерий Карпин, тренировавший бело-голубых с июля этого года. Пост исполняющего обязанности главного тренера "Динамо" сейчас занимает Ролан Гусев.

"Я бы смог возглавить "Динамо"! Знаю, что они ищут главного тренера, и надеюсь, что в клубе рассматривают и мою кандидатуру. Я уже работал в "Динамо", поэтому почему нет?" — сказал Божович в беседе со Sport24.

Миодраг Божович тренировал "Динамо" с апреля 2010-го по апрель 2011 год. Под его руководством команда провела 31 официальный матч, в котором одержала 11 побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений. В сезоне 2010 года динамовцы под руководством Божовича финишировали на 7-м месте в Премьер-Лиге.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится