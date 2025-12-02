Божович заявил, что готов к возвращению в "Динамо"

Напомним, 17 ноября из клуба ушел Валерий Карпин, тренировавший бело-голубых с июля этого года. Пост исполняющего обязанности главного тренера "Динамо" сейчас занимает Ролан Гусев.
"Я бы смог возглавить "Динамо"! Знаю, что они ищут главного тренера, и надеюсь, что в клубе рассматривают и мою кандидатуру. Я уже работал в "Динамо", поэтому почему нет?" — сказал Божович в беседе со Sport24.
Миодраг Божович тренировал "Динамо" с апреля 2010-го по апрель 2011 год. Под его руководством команда провела 31 официальный матч, в котором одержала 11 побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений. В сезоне 2010 года динамовцы под руководством Божовича финишировали на 7-м месте в Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Динамо" Москва