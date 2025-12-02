Матчи Скрыть

Агент Дивеева допустил уход игрока из ЦСКА зимой

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, не исключил, что его клиент может сменить клуб в это зимнее трансферное окно.
Фото: ПФК ЦСКА
"Интерес, как всегда, есть. Поэтому все возможно. О конкретике распространяться не хочу. Но интерес есть, переход возможен", - передает слова агента "РБ Спорт".

26-летний Игорь Дивеев, играющий на позиции центрального защитника, защищает цвета московского ЦСКА с лета 2019 года. В сентябре этого года действующее соглашение игрока с клубом было продлено до июня 2029-го. В текущем сезоне футболист принял участие в 22 матчах за "армейцев", в которых записал на свой счет три забитых гола.

