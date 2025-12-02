"Интерес, как всегда, есть. Поэтому все возможно. О конкретике распространяться не хочу. Но интерес есть, переход возможен", - передает слова агента "РБ Спорт".
26-летний Игорь Дивеев, играющий на позиции центрального защитника, защищает цвета московского ЦСКА с лета 2019 года. В сентябре этого года действующее соглашение игрока с клубом было продлено до июня 2029-го. В текущем сезоне футболист принял участие в 22 матчах за "армейцев", в которых записал на свой счет три забитых гола.
Агент Дивеева допустил уход игрока из ЦСКА зимой
Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, не исключил, что его клиент может сменить клуб в это зимнее трансферное окно.
Фото: ПФК ЦСКА