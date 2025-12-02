"Буду ли рассматривать предложения в зимнее трансферное окно? Нет, шансов никаких нет. Моя цель - снова добиться чемпионства с "Краснодаром". Я здесь счастлив, моя семья здесь счастлива. Конечно, решение остается за президентом - сколько он захочет, столько я и буду здесь находиться. С моей стороны нет ни одного шанса", - сказал Тормена в интервью Metaraitings.
Виктор Тормена защищает цвета "Краснодара" с августа 2023 года. В текущем сезоне бразилец принял участие в 22 играх во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и отдал одну голевую передачу.
"Быки" после сыгранных 17 туров чемпионата России занимают первую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 37 очков.
Следующий матч команда Мурада Мусаева проведёт дома против ЦСКА, располагающегося на второй позиции в турнирной таблице с 36 баллами. Игра пройдёт в воскресенье, 7 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Защитник "Краснодара" рассказал, рассматривает ли возможность ухода из клуба зимой
Защитник "Краснодара" Виктор Тормена ответил на вопрос, собирается ли покидать команду в ближайшее зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Краснодар"