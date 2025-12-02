Защитник ЦСКА ответил, чем отличается российский чемпионат от бразильского

"Российский чемпионат очень тяжелый, есть высокое качество отдельных команд. В Бразилии с мячом играют команды больше, там нет физического противостояния. Там чуть лучше играть", - передает слова Виктора "Матч ТВ".
После 17 сыгранных туров РПЛ ЦСКА располагается на второй строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 36 очков.
Жоао Виктор в текущем сезоне принял участие в 13 матчах во всех турнирах за "армейцев" и не отметился результативными действиями.
Следующий матч команда Фабио Челестини проведёт на выезде против "Краснодара", лидирующего в чемпионате России с 37 баллами. Встреча пройдёт в воскресенье, 7 декабря и начнётся в 19:00 по московскому времени.
Фото: ПФК ЦСКА