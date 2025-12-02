Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

Борнмут
22:30
ЭвертонНе начат
Фулхэм
22:30
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:15
ТоттенхэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Барселона
23:00
АтлетикоНе начат

Кубок Италии

Ювентус
23:00
УдинезеНе начат

Кубок Германии

Боруссия М
20:00
Санкт-ПаулиНе начат
Герта
20:00
КайзерслаутернНе начат
РБ Лейпциг
23:00
МагдебургНе начат
Боруссия Д
23:00
БайерНе начат

Защитник ЦСКА ответил, чем отличается российский чемпионат от бразильского

Защитник ЦСКА Жоао Виктор поделился мнением об уровне российского чемпионата.
Фото: ПФК ЦСКА
"Российский чемпионат очень тяжелый, есть высокое качество отдельных команд. В Бразилии с мячом играют команды больше, там нет физического противостояния. Там чуть лучше играть", - передает слова Виктора "Матч ТВ".

После 17 сыгранных туров РПЛ ЦСКА располагается на второй строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 36 очков.

Жоао Виктор в текущем сезоне принял участие в 13 матчах во всех турнирах за "армейцев" и не отметился результативными действиями.

Следующий матч команда Фабио Челестини проведёт на выезде против "Краснодара", лидирующего в чемпионате России с 37 баллами. Встреча пройдёт в воскресенье, 7 декабря и начнётся в 19:00 по московскому времени.

