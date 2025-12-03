Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
22:30
Кристал ПэласНе начат
Арсенал
22:30
БрентфордНе начат
Брайтон
22:30
Астон ВиллаНе начат
Вулверхэмптон
22:30
Ноттингем ФорестНе начат
Лидс
23:15
ЧелсиНе начат
Ливерпуль
23:15
СандерлендНе начат

Кубок Италии

Новости
Аталанта
17:00
ДженоаНе начат
Наполи
20:00
КальяриНе начат
Интер
23:00
ВенецияНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
21:00
Реал МадридНе начат

Кубок Германии

Новости
Фрайбург
20:00
ДармштадтНе начат
Бохум
20:00
ШтутгартНе начат
Гамбург
22:45
ХольштайнНе начат
Унион
22:45
БаварияНе начат

ЦСКА обратился в ЭСК РФС по матчу 17 тура РПЛ с "Оренбургом"

ЦСКА обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по итогам матча 17 тура РПЛ с "Оренбургом" (2:0).
Фото: ПФК ЦСКА
"ЦСКА — "Оренбург": обратился "Оренбург" по неназначению пенальти на 47-й минуте и по засчитанному взятию ворот на 83?й минуте. Также обратился ЦСКА по незасчитанному взятию ворот и неназначенному пенальти на 92-й минуте", - сообщили "Матч ТВ" в службе коммуникаций РФС.

В 17 туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА одержал домашнюю победу над "Оренбургом" со счетом 2:0, забитыми мячами отметились Данила Хотулев (автогол) и Тамерлан Мусаев.

Во втором тайме Тамерлан Мусаев после контракта с арбитром оренбуржцев упал в штрафной площади, однако смог отдать передачу на партнера, который поразил ворота соперника. Арбитр отменил взятие ворот и указал на "точку", а после видеопросмотра отменил одиннадцатиметровый удар и не засчитал гол "армейцев".

