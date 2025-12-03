ЦСКА обратился в ЭСК РФС по матчу 17 тура РПЛ с "Оренбургом"

"ЦСКА — "Оренбург": обратился "Оренбург" по неназначению пенальти на 47-й минуте и по засчитанному взятию ворот на 83?й минуте. Также обратился ЦСКА по незасчитанному взятию ворот и неназначенному пенальти на 92-й минуте", - сообщили "Матч ТВ" в службе коммуникаций РФС.
В 17 туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА одержал домашнюю победу над "Оренбургом" со счетом 2:0, забитыми мячами отметились Данила Хотулев (автогол) и Тамерлан Мусаев.
Во втором тайме Тамерлан Мусаев после контракта с арбитром оренбуржцев упал в штрафной площади, однако смог отдать передачу на партнера, который поразил ворота соперника. Арбитр отменил взятие ворот и указал на "точку", а после видеопросмотра отменил одиннадцатиметровый удар и не засчитал гол "армейцев".
ЦСКА обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по итогам матча 17 тура РПЛ с "Оренбургом" (2:0).
Фото: ПФК ЦСКА