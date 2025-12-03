Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
22:30
Кристал ПэласНе начат
Арсенал
22:30
БрентфордНе начат
Брайтон
22:30
Астон ВиллаНе начат
Вулверхэмптон
22:30
Ноттингем ФорестНе начат
Лидс
23:15
ЧелсиНе начат
Ливерпуль
23:15
СандерлендНе начат

Кубок Италии

Новости
Аталанта
4 - 0 4 0
ДженоаЗавершен
Наполи
0 - 0 0 0
Кальяри1 тайм
Интер
23:00
ВенецияНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
21:00
Реал МадридНе начат

Кубок Германии

Новости
Фрайбург
0 - 0 0 0
Дармштадт1 тайм
Бохум
0 - 0 0 0
Штутгарт1 тайм
Гамбург
22:45
ХольштайнНе начат
Унион
22:45
БаварияНе начат

Гусев извинился перед Карпиным за свои слова в прессе

Ролан Гусев принес извинения тренерскому штабу Валерия Карпина.
Фото: ФК "Динамо"
- Мне хотелось бы извиниться за эти высказывания перед Валерием Карпиным, перед болельщиками "Динамо", да и вообще перед всеми, кого эти слова задели... Когда прозвучал резонный вопрос о проблемах, я высказал свое мнение. У меня не было цели себя обелить... Мои слова – рефлексия по неудачным результатам "Динамо". Это мой родной клуб, я очень сильно переживаю за то, что с ним происходит. Думаю, каждый болельщик испытывает сейчас схожие чувства... Согласен, что по-футбольному – да и по-человечески – я поступил неправильно. Каждый имеет право на свое мнение, но некоторые моменты нужно оставлять внутри, а не выносить на публику.

Напомним, ранее Ролан Гусев раскритиковал предыдущий тренерский штаб московского "Динамо" и в частности тренера по физической подготовке, оценив его работу в два балла по пятибалльной шкале.

Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Динамо" 17 ноября, проработав в клубе менее полугода. Исполняющим обязанности наставника команды был утвержден Гусев, который занимал эту должность ранее, после ухода чешского специалиста Марцела Лички.

Бело-голубые набрали 20 очков в 17 прошедших турах Российской Премьер-Лиги и располагаются на девятой позиции в турнирной таблице. За тур до зимней паузы в чемпионате динамовцы отстают от призовой тройки на 16 баллов. В эту субботу, 6 декабря, подопечные Гусева сыграют на выезде против "Спартака" в рамках 18-го тура РПЛ.

Источник: "Спортс"

