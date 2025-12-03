Гусев извинился перед Карпиным за свои слова в прессе

- Мне хотелось бы извиниться за эти высказывания перед Валерием Карпиным, перед болельщиками "Динамо", да и вообще перед всеми, кого эти слова задели... Когда прозвучал резонный вопрос о проблемах, я высказал свое мнение. У меня не было цели себя обелить... Мои слова – рефлексия по неудачным результатам "Динамо". Это мой родной клуб, я очень сильно переживаю за то, что с ним происходит. Думаю, каждый болельщик испытывает сейчас схожие чувства... Согласен, что по-футбольному – да и по-человечески – я поступил неправильно. Каждый имеет право на свое мнение, но некоторые моменты нужно оставлять внутри, а не выносить на публику.
Напомним, ранее Ролан Гусев раскритиковал предыдущий тренерский штаб московского "Динамо" и в частности тренера по физической подготовке, оценив его работу в два балла по пятибалльной шкале.
Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Динамо" 17 ноября, проработав в клубе менее полугода. Исполняющим обязанности наставника команды был утвержден Гусев, который занимал эту должность ранее, после ухода чешского специалиста Марцела Лички.
Бело-голубые набрали 20 очков в 17 прошедших турах Российской Премьер-Лиги и располагаются на девятой позиции в турнирной таблице. За тур до зимней паузы в чемпионате динамовцы отстают от призовой тройки на 16 баллов. В эту субботу, 6 декабря, подопечные Гусева сыграют на выезде против "Спартака" в рамках 18-го тура РПЛ.
Источник: "Спортс"
Фото: ФК "Динамо"