Дмитриев: мы недовольны первой частью сезона, "Спартак" должен быть только первым

"Итог первой части сезона? Конечно, неудовлетворительный результат для нас. Я знаю, что все игроки в команде недовольны первой частью сезона. "Спартак" должен находиться только на первом месте", - цитирует Дмитриева "РБ Спорт".
После 17 сыгранных туров московский "Спартак" располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 28 набранными очками в своем активе. В 18 туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на домашнем стадионе со столичным "Динамо".
В ноябре клуб объявил об уходе Деяна Станковича в отставку с поста главного тренера, временно исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов.
