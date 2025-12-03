"Да, я планирую учить русский. Моя дочь уже начала учиться в школе, где говорят на русском языке. Также дома в России у меня говорят на русском языке – люди, которые приходят, помогают. Планирую найти учителя и учить язык", - приводит слова Аугусто Metaratings.
Дуглас Аугусто выступает за "Краснодар" с лета текущего года - полузащитник перешел в клуб из французского "Нанта" за 6,5 миллионов евро и заключил трехлетний контракт. Бразилец провел за южан во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 3 забитых мяча.
После 17 сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 37 набранными очками. В 18 туре Российской Премьер-Лиги "быки" сыграют с ЦСКА, который располагается на второй строчке в таблице.
Легионер "Краснодара" рассказал, планирует ли он учить русский язык
Полузащитник "Краснодара" Дуглас Аугусто рассказал, планирует ли он изучать русский язык.
Фото: ФК "Краснодар"