Английская премьер-лига

Бернли
0 - 1 0 1
Кристал Пэлас2 тайм
Арсенал
1 - 0 1 0
Брентфорд2 тайм
Брайтон
2 - 2 2 2
Астон Вилла2 тайм
Вулверхэмптон
0 - 0 0 0
Ноттингем Форест2 тайм
Лидс
1 - 0 1 0
Челси1 тайм
Ливерпуль
0 - 0 0 0
Сандерленд1 тайм

Кубок Италии

Аталанта
4 - 0 4 0
ДженоаЗавершен
Наполи
1 - 1 (П 9 - 8) 1 198
КальяриЗавершен
Интер
3 - 0 3 0
Венеция1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

Атлетик
0 - 3 0 3
Реал МадридЗавершен

Кубок Германии

Фрайбург
2 - 0 2 0
ДармштадтЗавершен
Бохум
0 - 2 0 2
ШтутгартЗавершен
Гамбург
0 - 0 0 0
Хольштайн1 тайм
Унион
1 - 3 1 3
Бавария1 тайм

Легионер "Краснодара" рассказал, планирует ли он учить русский язык

Полузащитник "Краснодара" Дуглас Аугусто рассказал, планирует ли он изучать русский язык.
Фото: ФК "Краснодар"
"Да, я планирую учить русский. Моя дочь уже начала учиться в школе, где говорят на русском языке. Также дома в России у меня говорят на русском языке – люди, которые приходят, помогают. Планирую найти учителя и учить язык", - приводит слова Аугусто Metaratings.

Дуглас Аугусто выступает за "Краснодар" с лета текущего года - полузащитник перешел в клуб из французского "Нанта" за 6,5 миллионов евро и заключил трехлетний контракт. Бразилец провел за южан во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 3 забитых мяча.

После 17 сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 37 набранными очками. В 18 туре Российской Премьер-Лиги "быки" сыграют с ЦСКА, который располагается на второй строчке в таблице.

