Силкин: у Гусева нет шансов стать главным тренером "Динамо". Вообще никаких!

"Работу Гусева смысла оценивать нет, потому что у него нет шансов стать главным тренером "Динамо". Вообще никаких! Даже на данном отрезке под его руководством в игре команды ничего не поменялось. Возможно, даже стало хуже", - приводит слова Силкина "РБ Спорт".
В ноябре текущего года московское "Динамо" объявило об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера, Ролан Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера. Напомним, что Ролан Гусев и ранее занимал эту должность после ухода в отставку Марцела Лички в мае текущего года.
После 17 сыгранных туров столичный клуб располагается на 9 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 20 набранными очками в своем активе. В 18 туре Российской Премьер-Лиги команда Ролана Гусева сыграет на выезде с московским "Спартаком", встреча состоится в субботу, 6 декабря, в 16:30 по московскому времени.
Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин высказался о положении Ролана Гусева в стане бело-голубых.
