Тедеев рассказал, есть ли у него ревность к популярности Дзюбы

Главный тренер "Акрона" Заур Тедеев ответил на вопрос о том, ревнует ли он к славе нападающего команды Артема Дзюбы.

Фото: ФК "Акрон"





Артем



Заур Тедеев возглавляет тольяттинский клуб с декабря 2023 года. Под его руководством команда провела 77 официальных матчей, в которых одержала 29 побед, 14 раз сыграла вничью и потерпела 34 поражения. "Никак не может быть ревности. Футболисты делают тренера — для меня это так. Популярность Артема несопоставима с большинством тренеров. Он добился многого, народ его любит. На каждом стадионе ему аплодируют, неважно, соперник он или свой игрок. Тренер не должен быть популярнее футболиста. Выдающиеся тренеры, которых я знаю, никогда не стремились к этому", — передает слова Тедеева "Спорт-Экспресс" Артем Дзюба выступает за "Акрон" с 2024 года. В данный момент на его счету — 39 матчей, 15 забитых мячей и 11 результативных передач за тольяттинцев во всех турнирах. Контракт Дзюбы с "Акроном" рассчитан до 30 июня 2026 года.Заур Тедеев возглавляет тольяттинский клуб с декабря 2023 года. Под его руководством команда провела 77 официальных матчей, в которых одержала 29 побед, 14 раз сыграла вничью и потерпела 34 поражения.