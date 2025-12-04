Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Манчестер Юнайтед
23:00
Вест ХэмНе начат

Кубок Италии

Новости
Болонья
20:00
ПармаНе начат
Лацио
23:00
МиланНе начат

Тедеев рассказал, есть ли у него ревность к популярности Дзюбы

Главный тренер "Акрона" Заур Тедеев ответил на вопрос о том, ревнует ли он к славе нападающего команды Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
"Никак не может быть ревности. Футболисты делают тренера — для меня это так. Популярность Артема несопоставима с большинством тренеров. Он добился многого, народ его любит. На каждом стадионе ему аплодируют, неважно, соперник он или свой игрок. Тренер не должен быть популярнее футболиста. Выдающиеся тренеры, которых я знаю, никогда не стремились к этому", — передает слова Тедеева "Спорт-Экспресс".

Артем Дзюба выступает за "Акрон" с 2024 года. В данный момент на его счету — 39 матчей, 15 забитых мячей и 11 результативных передач за тольяттинцев во всех турнирах. Контракт Дзюбы с "Акроном" рассчитан до 30 июня 2026 года.

Заур Тедеев возглавляет тольяттинский клуб с декабря 2023 года. Под его руководством команда провела 77 официальных матчей, в которых одержала 29 побед, 14 раз сыграла вничью и потерпела 34 поражения.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится