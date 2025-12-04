Недавно Кордоба стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
"Краснодару" надо не пожалеть денег и купить нападающего в пару к Кордобе. У них одна проблема, и это проблема Кордобы — его не могут заменить. А еще знаете, в чем проблема? Кордобу могут купить. Просто внаглую может купить, например, «Зенит». Дадут такие деньги, что Галицкий отдаст", — сказал Бубнов в программе "Коммент.Шоу".
Джон Кордоба выступает за "Краснодар" с 2021 года. На его счету — 138 матчей, 69 забитых мячей и 33 результативные передачи в составе "быков" во всех турнирах. Контракт колумбийца с "Краснодаром" рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 12 млн евро.
Бубнов обозначил главную проблему "Краснодара"
Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал о главной проблеме "Краснодара", связанной с нападающим команды Джоном Кордобой.
