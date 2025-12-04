Семак объяснил, почему стал реже выпускать Лусиано

"У Лусиано был яркий прошлый сезон. Этот не складывается так, как хочется нам и ему. Возможно, синдром второго сезона. Когда он выходит, у него очень мало моментов, он их практически не создает. Вопрос больше в психологии. Нам хотелось бы, чтобы он играл лучше. Сейчас складывается так, после зимнего перерыва может быть по?другому", — передает слова Семака "Матч ТВ".
В Российской Премьер-Лиге текущего сезона на счету Лусиано Гонду — 14 матчей без результативных действий. В Кубке России аргентинец провел 8 игр, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.
Контракт Гонду с "Зенитом" рассчитан до 30 июня 2028 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 10 млн евро.
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о том, почему в сезоне 2025/2026 аргентинский нападающий Лусиано Гонду получает меньше игровой практики.
Фото: ФК "Зенит"