- Это было решение Кругового — сменить клуб, чтобы получать больше игровой практики. Но в ЦСКА тоже не сразу получилось. Мойзес играл на этой позиции. Сейчас, при новом тренере, у него другая позиция, которая ему больше подходит, — он атакующий игрок. Мы рады, что он стал играть больше и нашел свою позицию.
Данил Круговой перебрался в московский ЦСКА из "Зенита" летом 2024 года в качестве свободного агента, подписав четырехлетний контракт. В нынешнем сезоне крайний защитник выходит на позиции крайнего хавбека или вингера. В 26 матчах в составе "армейцев" 27-летний Круговой отметился четырьмя забитыми голами и отдал пять результативных передач на партнеров.
Напомним, Круговой является воспитанником "Зенита" и защищал сине-бело-голубые цвета с 2019 года. С петербургской командой он выиграл 9 различных трофеев.
Источник: "Чемпионат"
Семак: рады, что Круговой стал играть больше и нашел свою позицию
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что в клубе рады успехам защитника Данила Кругового в ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"