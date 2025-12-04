Соболев высказался о предстоящем матче "Зенита" против "Акрона"

"Тяжелая будет игра. В Самаре не выиграли, есть над чем поработать. Перед перерывом нужно побеждать. Для меня самое главное, чтобы команда забирала три очка", - цитирует Соболева "Чемпионат".
Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги между "Зенитом" и тольяттинским "Акроном" состоится в эту субботу, 6 декабря. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.
Напомним, в первом круге текущего чемпионата России тольяттинцы сыграли на своем поле вничью с сине-бело-голубыми со счетом 1:1.