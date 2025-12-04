Матчи Скрыть

Сафонов: мне не стрёмно, что я второй вратарь

Вратарь сборной России и "ПСЖ" Матвей Сафонов высказался о своей роли в парижском клубе.
Фото: Getty Images
- Мне не стрёмно сказать, что я второй вратарь. Кого мы обманываем? Но ты можешь признать это и остановиться, а можешь признать и работать над тем, чтобы что-то поменять, - сказал Сафонов в выпуске на YouTube-канале Smol Talk.

Напомним, Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. В прошлом сезоне Сафонов в составе парижан выиграл 5 трофеев.

В текущем сезоне Матвей Сафонов еще не появлялся на поле в составе "ПСЖ".

