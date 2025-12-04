Голкипер "Динамо" Мх: если что-то будет зимой, то я рассмотрю варианты от других команд

- Если что-то будет зимой, то, конечно, я рассмотрю разные варианты. Будет ли РПЛ приоритетом? Да, хочется играть на высоком уровне, готов к этому. Хочется играть, конкурировать, - сказал Волк "РБ Спорт".
Давид Волк выступает за махачкалинское "Динамо" с 2023 года.
На данный момент подопечные Хасанби Биджиева занимает 13-е место в таблице Российской Премьер-Лиги с 15 очками в своем активе. В следующем туре махачкалинцы примут на своем поле "Пари НН".
Фото: "Чемпионат"