Тюкавин ответил, готов ли провести в "Динамо" всю жизнь

"Готов, если будем каждый год выигрывать трофеи", — приводит слова Тюкавина "Матч ТВ".
"Динамо" не завоевывало чемпионский титул с 1976 года. Последний трофей бело-голубые выиграли в 1995 году, одержав победу в Кубке России.
Константин Тюкавин является воспитанником академии "Динамо". Он дебютировал за основной состав бело-голубых в 2020 году. В текущем сезоне нападающий принял участие в 14-ти матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и четыре голевых передачи.
Московская команда на данный момент идет девятой в турнирной таблице РПЛ с 20 очками. Следующая встреча "Динамо" состоится в субботу, 6 декабря со "Спартаком".
Фото: ФК "Динамо"