Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ахмат
19:00
ОренбургНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
22:30
Боруссия МНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брест
21:00
МонакоНе начат
Лилль
23:00
МарсельНе начат

Радченко считает, что "Спартак" и "Динамо" назначат опытных тренеров

Бывший футболист "Зенита" Дмитрий Радченко рассказал, что будет значить для тренеров Вадима Романова и Ролана Гусева предстоящее дерби "Спартак" — "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"
Напомним, оба специалиста занимают в клубах должность исполняющего обязанности главного тренера.

"Думаю, что игра не будет определяющей для обоих тренеров. Приоритет у руководства "Спартака" и "Динамо" — назначить более опытных и зарубежных тренеров. Мы прекрасно понимаем, что клубы ставили перед сезоном очень высокие задачи в РПЛ.

Мне кажется, для Романова и Гусева ничего определяющего не будет. Но для престижа клуба, болельщиков и самих молодых тренеров игра будет важна", — сказал Радченко в беседе с "Чемпионатом".

В преддверии встречи "Спартак" с 28 очками располагается на 6-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, а "Динамо" с 20 баллами занимает 9-ю строчку. Очное противостояние команд пройдет в субботу, 6 декабря, начало — в 16:30 мск.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +5
  • Не нравится