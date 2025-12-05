Радченко считает, что "Спартак" и "Динамо" назначат опытных тренеров

Напомним, оба специалиста занимают в клубах должность исполняющего обязанности главного тренера.
"Думаю, что игра не будет определяющей для обоих тренеров. Приоритет у руководства "Спартака" и "Динамо" — назначить более опытных и зарубежных тренеров. Мы прекрасно понимаем, что клубы ставили перед сезоном очень высокие задачи в РПЛ.
Мне кажется, для Романова и Гусева ничего определяющего не будет. Но для престижа клуба, болельщиков и самих молодых тренеров игра будет важна", — сказал Радченко в беседе с "Чемпионатом".
В преддверии встречи "Спартак" с 28 очками располагается на 6-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, а "Динамо" с 20 баллами занимает 9-ю строчку. Очное противостояние команд пройдет в субботу, 6 декабря, начало — в 16:30 мск.
Фото: ФК "Спартак"