Гаджиев - о судействе: Талалаеву приходится показывать: что бы вы ни делали, мы все равно сильнее вас

Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев раскритиковал судейство в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Бесконечные оправдания, бесконечные поддержки неверных трактовок, бесконечные заявления с подменой белого на черное, а черного на белое. Когда наши тренеры не выдерживают… Это же свидетельство реакции многих тренеров. Все игнорируется. Талалаеву приходится показывать, что, что бы вы ни делали, мы все равно сильнее вас", - сказал Гаджиев.

Вчера, 7 декабря, махачкалинское "Динамо" уступило на своем поле "Пари НН" в 18-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 0:1. Хозяева играли вдесятером с 20-й минуты встречи после того, как главный арбитр Алексей Сухой показал прямую красную карточку защитнику Джемалу Табидзе. На 37-й минуте гости забили победный мяч, реализовав пенальти, назначенный после просмотра VAR.

Махачкалинцы набрали 15 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице по итогам первой части чемпионата, находясь в зоне стыковых матчей.

