"Игрок уровня Баринова нужен "Спартаку". Учитывая, что за его переход не нужно будет платить, то это хороший вариант. Проблемы в центре поля у команды есть. Он бы усилил клуб. Отношение Баринова к "Спартаку"? Футболисты играют за деньги. В нынешнее время можно представить переход любого игрока в любой клуб", - приводит слова Мостового "РБ Спорт".
Ранее сообщалось, что полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов не намерен продлевать контракт с клубом, который истекает летом 2026 года. Сообщалось, что капитан "железнодорожников" продолжит карьеру в ЦСКА, также отмечалось, что переход может состояться уже этой зимой, если "Локомотив" согласится продать футболиста в стан "армейцев".
В текущем сезоне Дмитрий Баринов вышел на поле в 24 встречах и записал на свой счет 3 забитых мяча и 7 результативных передач. На счету 29-летнего футболиста 23 матча в составе национальной команды России.
"Футболисты играют за деньги". Мостовой считает, что Баринов мог бы усилить "Спартак"
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможном уходе Дмитрия Баринова из "Локомотива".
