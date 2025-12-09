Григорян назвал матч "Спартак" — "Динамо" тактическим противостоянием

Последнее московское дерби в 2025 календарном году прошло в субботу, 6 декабря, и завершилось вничью 1:1.
"Многие занижают качество футбола, показанное в этом дерби. Экспертам и болельщикам не хватило страстей, но это произошло потому, что команды были зажаты из?за желания победить, слишком серьезно подошли к игре. Тактически была проделана очень большая работа в обеих командах. Это было тактическое противостояние, лишившее дерби искры эмоций", — передает слова Григоряна "Матч ТВ".
Счет в матче на 19-й минуте открыл "Спартак" усилиями защитника "Динамо" Максима Осипенко, отправившего мяч в свои ворота. На 61-й минуте нападающий бело-голубых Иван Сергеев восстановил паритет, установив окончательный результат — 1:1.
"Спартак" набрал 29 очков и завершил первый отрезок чемпионата России на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ. В активе "Динамо" — 21 балл и 10-я строчка таблицы.