Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Кайрат
18:30
ОлимпиакосНе начат
Бавария
20:45
Спортинг ЛиссабонНе начат
Юнион
23:00
МарсельНе начат
Тоттенхэм
23:00
СлавияНе начат
Аталанта
23:00
ЧелсиНе начат
ПСВ
23:00
АтлетикоНе начат
Интер
23:00
ЛиверпульНе начат
Монако
23:00
ГалатасарайНе начат
Барселона
23:00
АйнтрахтНе начат

Григорян назвал матч "Спартак" — "Динамо" тактическим противостоянием

Футбольный тренер и эксперт Александр Григорян оценил качество футбола в матче 18 тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" — "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"
Последнее московское дерби в 2025 календарном году прошло в субботу, 6 декабря, и завершилось вничью 1:1.

"Многие занижают качество футбола, показанное в этом дерби. Экспертам и болельщикам не хватило страстей, но это произошло потому, что команды были зажаты из?за желания победить, слишком серьезно подошли к игре. Тактически была проделана очень большая работа в обеих командах. Это было тактическое противостояние, лишившее дерби искры эмоций", — передает слова Григоряна "Матч ТВ".

Счет в матче на 19-й минуте открыл "Спартак" усилиями защитника "Динамо" Максима Осипенко, отправившего мяч в свои ворота. На 61-й минуте нападающий бело-голубых Иван Сергеев восстановил паритет, установив окончательный результат — 1:1.

"Спартак" набрал 29 очков и завершил первый отрезок чемпионата России на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ. В активе "Динамо" — 21 балл и 10-я строчка таблицы.

