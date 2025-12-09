В "Целе" прокомментировали интерес к Риере из России

"У Риеры истекал контракт по окончании сезона, решили продлить заранее. Ситуация такая же, как с продлением игроков заранее. Отступные? Они, конечно, есть. Но комментировать сумму я не буду. Интерес из России был, но конкретизировать не буду", - сказал Голубин.
Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что интерес к главному тренеру "Целе" Альберту Риере проявляет московский "Спартак".
Риера возглавляет словенскую команду с июля 2023 года. На прошлой неделе испанский специалист продлил контракт с клубом до 2028-го.
По итогам первой части сезона "Спартак" набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых является Вадим Романов.
Источник: "СЭ"
Фото: Getty Images