Кайрат
18:30
ОлимпиакосНе начат
Бавария
20:45
Спортинг ЛиссабонНе начат
Юнион
23:00
МарсельНе начат
Тоттенхэм
23:00
СлавияНе начат
Аталанта
23:00
ЧелсиНе начат
ПСВ
23:00
АтлетикоНе начат
Интер
23:00
ЛиверпульНе начат
Монако
23:00
ГалатасарайНе начат
Барселона
23:00
АйнтрахтНе начат

В "Целе" прокомментировали интерес к Риере из России

Спортивный директор "Целе" Геннадий Голубин высказался о решении продлить контракт с главным тренером команды Альбертом Риерой.
Фото: Getty Images
"У Риеры истекал контракт по окончании сезона, решили продлить заранее. Ситуация такая же, как с продлением игроков заранее. Отступные? Они, конечно, есть. Но комментировать сумму я не буду. Интерес из России был, но конкретизировать не буду", - сказал Голубин.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что интерес к главному тренеру "Целе" Альберту Риере проявляет московский "Спартак".

Риера возглавляет словенскую команду с июля 2023 года. На прошлой неделе испанский специалист продлил контракт с клубом до 2028-го.

По итогам первой части сезона "Спартак" набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых является Вадим Романов.

Источник: "СЭ"

