"Переговоры о продлении контракта Денисова со "Спартаком" ведутся. Когда будет конкретика? Не готов комментировать. Посмотрим", - передает слова Маньякова Odds.ru.
23-летний Даниил Денисов, играющий на позиции защитника, является воспитанником "Спартака". Действующее соглашение игрока с московским клубом истекает летом будущего года. В текущем сезоне Денисов провел в составе красно-белых 25 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых отметился одной голевой передачей.
Агент Денисова рассказал о переговорах по продлению контракта со "Спартаком"
Фото: ФК "Спартак"