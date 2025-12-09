Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Кайрат
18:30
ОлимпиакосНе начат
Бавария
20:45
Спортинг ЛиссабонНе начат
Юнион
23:00
МарсельНе начат
Тоттенхэм
23:00
СлавияНе начат
Аталанта
23:00
ЧелсиНе начат
ПСВ
23:00
АтлетикоНе начат
Интер
23:00
ЛиверпульНе начат
Монако
23:00
ГалатасарайНе начат
Барселона
23:00
АйнтрахтНе начат

Агент Денисова рассказал о переговорах по продлению контракта со "Спартаком"

Агент защитника "Спартака" Даниила Денисова Александр Маньяков рассказал о ходе переговоров по новому соглашению с клубом.
Фото: ФК "Спартак"
"Переговоры о продлении контракта Денисова со "Спартаком" ведутся. Когда будет конкретика? Не готов комментировать. Посмотрим", - передает слова Маньякова Odds.ru.

23-летний Даниил Денисов, играющий на позиции защитника, является воспитанником "Спартака". Действующее соглашение игрока с московским клубом истекает летом будущего года. В текущем сезоне Денисов провел в составе красно-белых 25 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых отметился одной голевой передачей.

