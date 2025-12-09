Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Кайрат
18:30
ОлимпиакосНе начат
Бавария
20:45
Спортинг ЛиссабонНе начат
Юнион
23:00
МарсельНе начат
Тоттенхэм
23:00
СлавияНе начат
Аталанта
23:00
ЧелсиНе начат
ПСВ
23:00
АтлетикоНе начат
Интер
23:00
ЛиверпульНе начат
Монако
23:00
ГалатасарайНе начат
Барселона
23:00
АйнтрахтНе начат

Заварзин: у Романова в "Спартаке" нет перспектив

Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Заварзин высказался об исполняющем обязанности главного тренера клуба Вадиме Романове.
Фото: "Чемпионат"
"У Романова нет перспектив. Он это показал в предыдущие туры, когда потерял очки с "Балтикой" и "Динамо". Это были тренерские потери очков. Надо ставить тренера, если у него есть титулы", - сказал Заварзин "Советскому спорту".

Напомним, 11 ноября пресс-служба московского "Спартака" объявила об отставке Деяна Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера клуба был назначен бывший ассистент сербского специалиста Вадим Романов.

На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти встречах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится