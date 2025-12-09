Заварзин: у Романова в "Спартаке" нет перспектив

"У Романова нет перспектив. Он это показал в предыдущие туры, когда потерял очки с "Балтикой" и "Динамо". Это были тренерские потери очков. Надо ставить тренера, если у него есть титулы", - сказал Заварзин "Советскому спорту".
Напомним, 11 ноября пресс-служба московского "Спартака" объявила об отставке Деяна Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера клуба был назначен бывший ассистент сербского специалиста Вадим Романов.
На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти встречах.
Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Заварзин высказался об исполняющем обязанности главного тренера клуба Вадиме Романове.
