Экс-игрок "Спартака" рассказал, что нужно усилить клубу зимой

"Спартаку" можно было бы усилить оборону в зимнее трансферное окно, потому что пропускают. Вот, например, у "Балтики" мало пропущенных, у них всё в порядке. А "Спартак" один-два, но пропустят. Защита сейчас слабое место команды", - сказал Тернавский "Чемпионату".
На данный момент московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, имея 29 баллов в своем активе. Красно-белые провели 18 матчей, одержали 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений в лиге.
Команда Вадима Романова забила 26 мячей и пропустила 23 гола в текущем сезоне РПЛ.
Бывший игрок московского "Спартака" Владислав Тернавский рассказал, какую позицию стоит усилить клубу в зимнее трансферное окно.
