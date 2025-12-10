Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Кайрат
0 - 1 0 1
ОлимпиакосЗавершен
Бавария
3 - 1 3 1
Спортинг ЛиссабонЗавершен
Юнион
2 - 3 2 3
МарсельЗавершен
Тоттенхэм
3 - 0 3 0
СлавияЗавершен
Аталанта
2 - 1 2 1
ЧелсиЗавершен
ПСВ
2 - 3 2 3
АтлетикоЗавершен
Интер
0 - 1 0 1
ЛиверпульЗавершен
Монако
1 - 0 1 0
ГалатасарайЗавершен
Барселона
2 - 1 2 1
АйнтрахтЗавершен

Экс-игрок "Спартака" рассказал, что нужно усилить клубу зимой

Бывший игрок московского "Спартака" Владислав Тернавский рассказал, какую позицию стоит усилить клубу в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Балтика"
"Спартаку" можно было бы усилить оборону в зимнее трансферное окно, потому что пропускают. Вот, например, у "Балтики" мало пропущенных, у них всё в порядке. А "Спартак" один-два, но пропустят. Защита сейчас слабое место команды", - сказал Тернавский "Чемпионату".

На данный момент московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, имея 29 баллов в своем активе. Красно-белые провели 18 матчей, одержали 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений в лиге.

Команда Вадима Романова забила 26 мячей и пропустила 23 гола в текущем сезоне РПЛ.

