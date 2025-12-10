Станкович может возглавить "Црвену Звезду" - источник

Об этом сообщает издание Sportklub.
Как сообщает источник, сербский специалист согласился провести дополнительные переговоры с командой, чтобы определить размер зарплаты и продолжительность контракта.
Деян Станкович был главным тренером московского "Спартака" с лета 2024 года по ноябрь текущего года. Под руководством сербского специалиста красно-белые заняли 4 место в турнирной таблице РПЛ прошлого сезона, набрав 57 очков в 30 встречах. Исполняющим обязанности главного тренера столичного клуба стал Вадим Романов.