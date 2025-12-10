Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Кайрат
0 - 1 0 1
ОлимпиакосЗавершен
Бавария
3 - 1 3 1
Спортинг ЛиссабонЗавершен
Юнион
2 - 3 2 3
МарсельЗавершен
Тоттенхэм
3 - 0 3 0
СлавияЗавершен
Аталанта
2 - 1 2 1
ЧелсиЗавершен
ПСВ
2 - 3 2 3
АтлетикоЗавершен
Интер
0 - 1 0 1
ЛиверпульЗавершен
Монако
1 - 0 1 0
ГалатасарайЗавершен
Барселона
2 - 1 2 1
АйнтрахтЗавершен

Станкович может возглавить "Црвену Звезду" - источник

Бывший главный тренер "Спартака" Деян Станкович может возглавить сербскую "Црвену Звезду".
Фото: "Чемпионат"
Об этом сообщает издание Sportklub.

Как сообщает источник, сербский специалист согласился провести дополнительные переговоры с командой, чтобы определить размер зарплаты и продолжительность контракта.

Деян Станкович был главным тренером московского "Спартака" с лета 2024 года по ноябрь текущего года. Под руководством сербского специалиста красно-белые заняли 4 место в турнирной таблице РПЛ прошлого сезона, набрав 57 очков в 30 встречах. Исполняющим обязанности главного тренера столичного клуба стал Вадим Романов.

