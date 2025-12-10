- В этом сезоне плотность в таблице большая. Если в межсезонье хорошо поработают, может быть, кто-то из футболистов добавится, тренер придёт, а весной будут выигрывать — в тройку—четвёрку войдут, - сказал Тернавский "Чемпионату".
На данный момент "Спартак" располагается на шестом месте в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 29 очков в 18 сыгранных матчах. В последнем туре перед перерывом подопечные Вадима Романова сыграли вничью с московским "Динамо" 1:1.
Бывший защитник "Спартака" оценил перспективы команды в текущем сезоне РПЛ
Бывший защитник "Спартака" Владислав Тернавский поделился мнением о том, какое место займут красно-белые по итогам сезона РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"