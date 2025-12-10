Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Кайрат
0 - 1 0 1
ОлимпиакосЗавершен
Бавария
3 - 1 3 1
Спортинг ЛиссабонЗавершен
Юнион
2 - 3 2 3
МарсельЗавершен
Тоттенхэм
3 - 0 3 0
СлавияЗавершен
Аталанта
2 - 1 2 1
ЧелсиЗавершен
ПСВ
2 - 3 2 3
АтлетикоЗавершен
Интер
0 - 1 0 1
ЛиверпульЗавершен
Монако
1 - 0 1 0
ГалатасарайЗавершен
Барселона
2 - 1 2 1
АйнтрахтЗавершен

Бывший защитник "Спартака" оценил перспективы команды в текущем сезоне РПЛ

Бывший защитник "Спартака" Владислав Тернавский поделился мнением о том, какое место займут красно-белые по итогам сезона РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
- В этом сезоне плотность в таблице большая. Если в межсезонье хорошо поработают, может быть, кто-то из футболистов добавится, тренер придёт, а весной будут выигрывать — в тройку—четвёрку войдут, - сказал Тернавский "Чемпионату".

На данный момент "Спартак" располагается на шестом месте в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 29 очков в 18 сыгранных матчах. В последнем туре перед перерывом подопечные Вадима Романова сыграли вничью с московским "Динамо" 1:1.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится