Лига Чемпионов УЕФА

Кайрат
0 - 1 0 1
ОлимпиакосЗавершен
Бавария
3 - 1 3 1
Спортинг ЛиссабонЗавершен
Юнион
2 - 3 2 3
МарсельЗавершен
Тоттенхэм
3 - 0 3 0
СлавияЗавершен
Аталанта
2 - 1 2 1
ЧелсиЗавершен
ПСВ
2 - 3 2 3
АтлетикоЗавершен
Интер
0 - 1 0 1
ЛиверпульЗавершен
Монако
1 - 0 1 0
ГалатасарайЗавершен
Барселона
2 - 1 2 1
АйнтрахтЗавершен

Тернавский - о тренерах "Спартака": иностранцы надоели - шестое место и россиянин займет

Экс-игрок "Спартака" Владислав Тернавский высказался о предпочтениях на пост главного тренера красно-белых.
Фото: "Чемпионат"
- Иностранцы надоели. Станкович, пожалуйста — шестое место. Шестое и российский тренер займёт с такими ресурсами и подбором, - сказал Тернавский "Чемпионату".

На данный момент "Спартак" располагается на шестом месте в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 29 очков в 18 сыгранных матчах. В последнем туре перед перерывом подопечные Вадима Романова сыграли вничью с московским "Динамо" 1:1.

