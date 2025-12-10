- Иностранцы надоели. Станкович, пожалуйста — шестое место. Шестое и российский тренер займёт с такими ресурсами и подбором, - сказал Тернавский "Чемпионату".
На данный момент "Спартак" располагается на шестом месте в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 29 очков в 18 сыгранных матчах. В последнем туре перед перерывом подопечные Вадима Романова сыграли вничью с московским "Динамо" 1:1.
Тернавский - о тренерах "Спартака": иностранцы надоели - шестое место и россиянин займет
Экс-игрок "Спартака" Владислав Тернавский высказался о предпочтениях на пост главного тренера красно-белых.
Фото: "Чемпионат"