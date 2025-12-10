Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Кайрат
0 - 1 0 1
ОлимпиакосЗавершен
Бавария
3 - 1 3 1
Спортинг ЛиссабонЗавершен
Юнион
2 - 3 2 3
МарсельЗавершен
Тоттенхэм
3 - 0 3 0
СлавияЗавершен
Аталанта
2 - 1 2 1
ЧелсиЗавершен
ПСВ
2 - 3 2 3
АтлетикоЗавершен
Интер
0 - 1 0 1
ЛиверпульЗавершен
Монако
1 - 0 1 0
ГалатасарайЗавершен
Барселона
2 - 1 2 1
АйнтрахтЗавершен

Экс-защитник "Спартака": Талалаев пусть работает в "Балтике"

Экс-защитник "Спартака" Владислав Тернавский высказался о возможном назначении Андрея Талалаева главным тренером "Спартака".
Фото: "Чемпионат"
- Талалаев пусть работает в "Балтике". Для "Спартака" есть другие кандидатуры. Надо ещё посмотреть, что будет дальше, - сказал Тернавский "Чемпионату".

Андрей Талалаев возглавляет "Балтику" с 2024 года. Под его руководством калининградцы выиграли Первую Лигу в сезоне-2024/2025. На данный момент "Балтика" занимает пятое место в РПЛ с 35 баллами.

Исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" является Вадим Романов, сменивший уволенного Деяна Станковича. Красно-белые идут на шестом месте с 29 очками.

