Экс-защитник "Спартака": Талалаев пусть работает в "Балтике"

- Талалаев пусть работает в "Балтике". Для "Спартака" есть другие кандидатуры. Надо ещё посмотреть, что будет дальше, - сказал Тернавский "Чемпионату".
Андрей Талалаев возглавляет "Балтику" с 2024 года. Под его руководством калининградцы выиграли Первую Лигу в сезоне-2024/2025. На данный момент "Балтика" занимает пятое место в РПЛ с 35 баллами.
Исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" является Вадим Романов, сменивший уволенного Деяна Станковича. Красно-белые идут на шестом месте с 29 очками.