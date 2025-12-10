Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Вильярреал
20:45
КопенгагенНе начат
Карабах
20:45
АяксНе начат
Брюгге
23:00
АрсеналНе начат
Бенфика
23:00
НаполиНе начат
Атлетик
23:00
ПСЖНе начат
Байер
23:00
НьюкаслНе начат
Реал Мадрид
23:00
Манчестер СитиНе начат
Боруссия Д
23:00
Буде-ГлимтНе начат
Ювентус
23:00
ПафосНе начат

Заседание исполкома РФС состоится 26 декабря

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов сообщил, что заседание исполкома организации состоится 26 декабря.
Фото: "Матч ТВ"
"Исполком РФС состоится 26 декабря", — приводит слова Митрофанова "Матч ТВ".

Отметим, что исполнительный комитет является главным руководящим органом Российского Футбольного Союза. В его функции входит организация соревнований и утверждение состава участников, законодательная деятельность, а также контроль работы субъектов футбола внутри страны и международное сотрудничество.

Напомним, по итогам 18-ти прошедших туров чемпионата России лидером в турнирной таблице является "Краснодар", набравший 40 очков. Второе место с отрывом в одно очко занимает "Зенит". Топ-3 замыкает московский "Локомотив" с отрывом в два очка от санкт-петербуржцев.

