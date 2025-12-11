Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Штутгарт
20:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Лудогорец
20:45
ПАОКНе начат
Утрехт
20:45
Ноттингем ФорестНе начат
Ницца
20:45
БрагаНе начат
Янг Бойз
20:45
ЛилльНе начат
Ференцварош
20:45
РейнджерсНе начат
Штурм
20:45
Црвена ЗвездаНе начат
Динамо Загреб
20:45
БетисНе начат
Мидтьюлланд
20:45
ГенкНе начат
Лион
23:00
Гоу Эхед ИглсНе начат
Фрайбург
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Панатинаикос
23:00
Виктория ПНе начат
Сельта
23:00
БолоньяНе начат
Бранн
23:00
ФенербахчеНе начат
ФКСБ
23:00
ФейеноордНе начат
Порту
23:00
МальмёНе начат
Селтик
23:00
РомаНе начат
Базель
23:00
Астон ВиллаНе начат

Лига конференций УЕФА

Ягеллония
20:45
Райо ВальеканоНе начат
Университатя Крайова
20:45
СпартаНе начат
Хеккен
20:45
АЕК ЛарнакаНе начат
Ноа
20:45
ЛегияНе начат
Шкендия
20:45
СлованНе начат
Дрита
20:45
АЗ АлкмарНе начат
Фиорентина
20:45
Динамо КиевНе начат
Брейдаблик
20:45
Шэмрок РоверсНе начат
Самсунспор
20:45
АЕК АфиныНе начат
Хамрун Спартанс
23:00
ШахтерНе начат
Риека
23:00
ЦелеНе начат
Лех
23:00
МайнцНе начат
Ракув
23:00
ЗриньскиНе начат
Линкольн
23:00
СигмаНе начат
Абердин
23:00
СтрасбургНе начат
КуПС
23:00
ЛозаннаНе начат
Рапид
23:00
ОмонияНе начат
Шелбурн
23:00
Кристал ПэласНе начат

Экс-тренер "Валенсии" выразил готовность возглавить "Спартак"

Бывший главный тренер "Партизана", "Вальядолида" и "Валенсии" Мирослав Джукич заявил, что готов возглавить московский "Спартак".
Фото: Getty Images
Последним местом работы сербского специалиста был испанский "Спортинг Хихон" (2019–2020).

"Допускаю, что кто-то из моих представителей предлагал меня на пост главного тренера "Спартака", но прямых контактов с российским клубом у меня нет. Ранее ко мне проявляли интерес ряд клубов РПЛ, но до конкретики дело так и не дошло.

Я готов возглавить "Спартак"! Если от них поступит предложение, то я соглашусь. Это один из главных клубов в России, и для меня будет хорошим опытом поработать в РПЛ", — передает слова Джукича Sport24.

Сезон 2025/2026 "Спартак" начинал под руководством сербского специалиста Деяна Станковича. 11 ноября Станкович был уволен из московского клуба, и исполняющим обязанности главного тренера красно-белых был назначен Вадим Романов.

Первый отрезок сезона 2025/2026 "Спартак" завершил на 6-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 29 очками в активе.

