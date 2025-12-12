"Спартак" готов рассмотреть продажу своего игрока за 45 миллионов евро

По информации источника, в "Спартаке" довольны игрой Жедсона Фернандеша и не намерены продавать полузащитника этой зимой. Московский клуб готов рассмотреть предложения, если стоимость трансфера будет не ниже 45 миллионов евро.
Португальский футболист выступает за "Спартак" с конца июля 2025 года. В текущем сезоне полузащитник провел за клуб 19 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. Соглашение с 26-летним игроком рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость Жедсона по версии сайта Transfermarkt составляет 20 миллионов евро.
На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах.
Источник: Sport24
Фото: "Чемпионат"