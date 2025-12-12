"Денисов интересен "Зениту" как минимум потому, что он российский футболист. Плюс он сможет создать конкуренцию бразильцам. Как раз здоровая конкуренция сейчас "Зениту" не помешает. Сейчас на регулярной основе игроки переходят из "Спартака" в "Зенит" и наоборот. В этом переходе я не вижу ничего плохого", - цитирует Булыкина "Советский Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский "Зенит" интересуется полузащитником московского "Спартака" Даниилом Денисовым. Контракт футболиста с красно-белыми истекает летом 2026 года и уже зимой он может вести переговоры с другими клубами.
В текущем сезоне защитник вышел на поле в 25 встречах и записал на свой счет 1 голевую передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 4 миллиона евро. На счету игрока 1 матч в составе сборной России.
Булыкин оценил возможный переход защитника "Спартака" в "Зенит"
Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе защитника "Спартака" Даниила Денисова в "Зенит".
Фото: ФК "Спартак"