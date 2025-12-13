Экс-тренер сборной России назвал главную проблему "Спартака"

"Когда в команде за двадцать лет сменяется девятнадцать тренеров, основная проблема - в руководстве, которое неадекватно управляет клубом. Мне кажется, лучшим вариантом для "Спартака" стало бы пригласить в руководство клуба людей, которые были связаны с футболом раньше в своей жизни, желательно - со спартаковским прошлым", - сказал Гершкович в интервью "Евро-Футбол.Ру".
Напомним, 11 ноября пресс-служба московского "Спартака" объявила об уходе в отставку Деяна Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера клуба был назначен бывший ассистент сербского специалиста Вадим Романов.
На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах. "Спартак" одержал 8 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений в лиге.
Следующий матч команды в РПЛ состоится 28 февраля против "Сочи".
Фото: Global Look Press