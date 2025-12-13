Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челси
18:00
ЭвертонНе начат
Ливерпуль
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
20:30
ФулхэмНе начат
Арсенал
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетико
16:00
ВаленсияНе начат
Мальорка
18:15
ЭльчеНе начат
Барселона
20:30
ОсасунаНе начат
Хетафе
23:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
17:00
КремонезеНе начат
Парма
20:00
ЛациоНе начат
Аталанта
22:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
17:30
ХайденхаймНе начат
Боруссия М
17:30
ВольфсбургНе начат
Хоффенхайм
17:30
ГамбургНе начат
Айнтрахт
17:30
АугсбургНе начат
Байер
20:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
19:00
БрестНе начат
Метц
21:00
ПСЖНе начат
Париж
23:05
ТулузаНе начат

Экс-тренер сборной России назвал главную проблему "Спартака"

Бывший тренер-ассистент сборной России Михаил Гершкович назвал главную проблему московского "Спартака".
Фото: Global Look Press
"Когда в команде за двадцать лет сменяется девятнадцать тренеров, основная проблема - в руководстве, которое неадекватно управляет клубом. Мне кажется, лучшим вариантом для "Спартака" стало бы пригласить в руководство клуба людей, которые были связаны с футболом раньше в своей жизни, желательно - со спартаковским прошлым", - сказал Гершкович в интервью "Евро-Футбол.Ру".

Напомним, 11 ноября пресс-служба московского "Спартака" объявила об уходе в отставку Деяна Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера клуба был назначен бывший ассистент сербского специалиста Вадим Романов.

На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах. "Спартак" одержал 8 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений в лиге.

Следующий матч команды в РПЛ состоится 28 февраля против "Сочи".

