Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челси
18:00
ЭвертонНе начат
Ливерпуль
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
20:30
ФулхэмНе начат
Арсенал
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетико
16:00
ВаленсияНе начат
Мальорка
18:15
ЭльчеНе начат
Барселона
20:30
ОсасунаНе начат
Хетафе
23:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
17:00
КремонезеНе начат
Парма
20:00
ЛациоНе начат
Аталанта
22:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
17:30
ХайденхаймНе начат
Боруссия М
17:30
ВольфсбургНе начат
Хоффенхайм
17:30
ГамбургНе начат
Айнтрахт
17:30
АугсбургНе начат
Байер
20:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
19:00
БрестНе начат
Метц
21:00
ПСЖНе начат
Париж
23:05
ТулузаНе начат

Заварзин рассказал, что нужно сделать "Спартаку", чтобы стать чемпионом

Бывший генеральный директор московского "Спартака" Юрий Заварзин заявил, что клубу необходим иностранный тренер.
Фото: ФК "Динамо"
"Спартак" за 20 лет один раз был чемпионом. Если у них это желание не пропало, то надо брать иностранного тренера, а не россиянина. Нужен тот, кто сможет управлять этой группой легионеров в команде, они там не все простые, знают себе цену. Российские же тренеры ещё ничего не добились, не показали чемпионских результатов", - сказал Заварзин "Советскому спорту".

Напомним, 11 ноября пресс-служба московского "Спартака" объявила об отставке Деяна Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера клуба был назначен бывший наставник "Спартака-2" Вадим Романов.

На данный момент московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата страны с 29-ю баллами в своем активе. Красно-белые провели 18 матчей, одержали 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений в лиге.

Следующая встреча команды в рамках РПЛ состоится против "Сочи" 28 февраля.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится