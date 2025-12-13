Заварзин рассказал, что нужно сделать "Спартаку", чтобы стать чемпионом

"Спартак" за 20 лет один раз был чемпионом. Если у них это желание не пропало, то надо брать иностранного тренера, а не россиянина. Нужен тот, кто сможет управлять этой группой легионеров в команде, они там не все простые, знают себе цену. Российские же тренеры ещё ничего не добились, не показали чемпионских результатов", - сказал Заварзин "Советскому спорту".
Напомним, 11 ноября пресс-служба московского "Спартака" объявила об отставке Деяна Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера клуба был назначен бывший наставник "Спартака-2" Вадим Романов.
На данный момент московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата страны с 29-ю баллами в своем активе. Красно-белые провели 18 матчей, одержали 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений в лиге.
Следующая встреча команды в рамках РПЛ состоится против "Сочи" 28 февраля.
Фото: ФК "Динамо"