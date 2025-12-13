Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челси
18:00
ЭвертонНе начат
Ливерпуль
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
20:30
ФулхэмНе начат
Арсенал
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетико
2 - 1 2 1
Валенсия2 тайм
Мальорка
18:15
ЭльчеНе начат
Барселона
20:30
ОсасунаНе начат
Хетафе
23:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
1 - 0 1 0
Кремонезе1 тайм
Парма
20:00
ЛациоНе начат
Аталанта
22:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
0 - 0 0 0
Хайденхайм1 тайм
Боруссия М
1 - 1 1 1
Вольфсбург1 тайм
Хоффенхайм
1 - 0 1 0
Гамбург1 тайм
Айнтрахт
0 - 0 0 0
Аугсбург1 тайм
Байер
20:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
19:00
БрестНе начат
Метц
21:00
ПСЖНе начат
Париж
23:05
ТулузаНе начат

"Дзюба - это прошлый день, а Кордоба - лучший". Наумов - о сильнейших игроках в РПЛ

Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов назвал лучших футболистов РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"Самый сильный игрок чемпионата – Кордоба. Колумбиец сильнейший центральный нападающий РПЛ. Есть и другие форварды, с которыми можно его сравнить, но у него есть одно преимущество – своей энергией Кордоба держит в напряжении всю защиту любой команды.

Помимо Кордобы у нас практически нет центральных нападающих. Есть Голенков или Дзюба. Но Артём – это уже прошлый день", - цитирует Наумова "Советский Спорт".

В сезоне-2025/2026 Джон Кордоба вышел на поле в составе "Краснодара" в 24 встречах во всех турнирах и записал на свой счет 12 забитых мячей и 6 голевых передач. Осенью колумбиец стал лучшим бомбардиром в истории клуба и лучшим футболистов в истории "быков" по системе "гол+пас". По итогам прошлого сезона форвард стал лучшим футболистов Российской Премьер-Лиги.

На счету Артема Дзюбы в нынешнем сезоне 16 матчей за тольяттинский "Акрон" во всех турнирах, 5 забитых мячей и 4 результативные передачи. В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды страны.

