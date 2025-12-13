"Дзюба - это прошлый день, а Кордоба - лучший". Наумов - о сильнейших игроках в РПЛ

"Самый сильный игрок чемпионата – Кордоба. Колумбиец сильнейший центральный нападающий РПЛ. Есть и другие форварды, с которыми можно его сравнить, но у него есть одно преимущество – своей энергией Кордоба держит в напряжении всю защиту любой команды.
Помимо Кордобы у нас практически нет центральных нападающих. Есть Голенков или Дзюба. Но Артём – это уже прошлый день", - цитирует Наумова "Советский Спорт".
В сезоне-2025/2026 Джон Кордоба вышел на поле в составе "Краснодара" в 24 встречах во всех турнирах и записал на свой счет 12 забитых мячей и 6 голевых передач. Осенью колумбиец стал лучшим бомбардиром в истории клуба и лучшим футболистов в истории "быков" по системе "гол+пас". По итогам прошлого сезона форвард стал лучшим футболистов Российской Премьер-Лиги.
На счету Артема Дзюбы в нынешнем сезоне 16 матчей за тольяттинский "Акрон" во всех турнирах, 5 забитых мячей и 4 результативные передачи. В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды страны.
Фото: ФК "Краснодар"