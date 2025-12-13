Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челси
2 - 0 2 0
ЭвертонЗавершен
Ливерпуль
2 - 0 2 0
БрайтонЗавершен
Бернли
2 - 3 2 3
ФулхэмЗавершен
Арсенал
0 - 0 0 0
Вулверхэмптон1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетико
2 - 1 2 1
ВаленсияЗавершен
Мальорка
3 - 1 3 1
ЭльчеЗавершен
Барселона
2 - 0 2 0
ОсасунаЗавершен
Хетафе
0 - 0 0 0
Эспаньол1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
1 - 0 1 0
КремонезеЗавершен
Парма
0 - 1 0 1
ЛациоЗавершен
Аталанта
1 - 0 1 0
Кальяри1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
2 - 1 2 1
ХайденхаймЗавершен
Боруссия М
1 - 3 1 3
ВольфсбургЗавершен
Хоффенхайм
4 - 1 4 1
ГамбургЗавершен
Айнтрахт
1 - 0 1 0
АугсбургЗавершен
Байер
2 - 0 2 0
КельнЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ренн
3 - 1 3 1
БрестЗавершен
Метц
2 - 3 2 3
ПСЖЗавершен
Париж
0 - 2 0 2
Тулуза1 тайм

"Рубин" может уволить Рахимова

Стало известно, кто может сменить главного тренера казанцев.
Фото: ФК "Рубин"
По данным источника, руководство "Рубина" рассматривает возможность увольнения главного тренера команды Рашида Рахимова.

Сообщается, что главным кандидатом на замену Рахимову является экс-наставник московского ЦСКА Владимир Федотов. Также в пул кандидатов входят Гекдениз Карадениз, возглавляющий вторую команду "Рубина", и бывший тренер "Партизана" Саво Милошевич.

Рахимов возглавляет казанскую команду с 12 апреля 2023 года. Под его руководством "рубиновые" провели 108 матчей, в которых одержали 43 победы, 22 раза сыграли вничью и потерпели 43 поражения.

По итогам первой части текущего сезона РПЛ "Рубин" занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 23 очка в 18 турах.

Источник: Legalbet

