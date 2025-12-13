По данным источника, руководство "Рубина" рассматривает возможность увольнения главного тренера команды Рашида Рахимова.
Сообщается, что главным кандидатом на замену Рахимову является экс-наставник московского ЦСКА Владимир Федотов. Также в пул кандидатов входят Гекдениз Карадениз, возглавляющий вторую команду "Рубина", и бывший тренер "Партизана" Саво Милошевич.
Рахимов возглавляет казанскую команду с 12 апреля 2023 года. Под его руководством "рубиновые" провели 108 матчей, в которых одержали 43 победы, 22 раза сыграли вничью и потерпели 43 поражения.
По итогам первой части текущего сезона РПЛ "Рубин" занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 23 очка в 18 турах.
Источник: Legalbet
"Рубин" может уволить Рахимова
Стало известно, кто может сменить главного тренера казанцев.
Фото: ФК "Рубин"