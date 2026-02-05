Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
2 - 0 2 0
ЧелябинскЗавершен
Динамо Мх
3 - 0 3 0
АтырауЗавершен
Сочи
2 - 2 2 2
ФакелЗавершен
Локомотив
3 - 2 3 2
УралЗавершен
Акрон
3 - 1 3 1
Чжецзян ПрофешнлЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
ОрдабасыЗавершен

Галактионов рассказал, почему Батраков и Карпукас не сыграли с "Уралом"

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов объяснил отсутствие хавбеков Алексея Батракова и Артема Карпукаса в товарищеской игре против "Урала" (3:2).
Фото: ФК "Локомотив"
"Получили небольшие ушибы. Они некритичные.

Идет нормальный процесс подготовки. Есть молодые футболисты, которым мы сегодня дали возможность сыграть, получить игровую практику", - цитирует Галактионова "СЭ".

Сегодня, 5 февраля, московский "Локомотив" провел контрольную игру с екатеринбургским "Уралом". Матч проходил в формате трех таймов по 45 минут и завершился победой команды Михаила Галактионова со счетом 3:2.

Напомним, в заявку "железнодорожников" на товарищескую встречу не попали атакующий полузащитник Алексей Батраков и опорный хавбек Артем Карпукас.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится