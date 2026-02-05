Галактионов рассказал, почему Батраков и Карпукас не сыграли с "Уралом"

"Получили небольшие ушибы. Они некритичные.
Идет нормальный процесс подготовки. Есть молодые футболисты, которым мы сегодня дали возможность сыграть, получить игровую практику", - цитирует Галактионова "СЭ".
Сегодня, 5 февраля, московский "Локомотив" провел контрольную игру с екатеринбургским "Уралом". Матч проходил в формате трех таймов по 45 минут и завершился победой команды Михаила Галактионова со счетом 3:2.
Напомним, в заявку "железнодорожников" на товарищескую встречу не попали атакующий полузащитник Алексей Батраков и опорный хавбек Артем Карпукас.