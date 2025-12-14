"Локомотив" предложил новый контракт своему защитнику - источник

По информации источника, бразильцу предложили продлить контракт на три года. Текущее трудовое соглашение истекает летом 2026 года.
Лукас Фассон выступает за "Локомотив" с 2022 года. Игрок перешел из "Атлетико Паранаэнсе". В текущем сезоне бразильский защитник принял участие в 14 матчах РПЛ, отдав 1 голевую передачу.
Источник: "Чемпионат"
"Локомотив" сделал предложение о продлении контракта бразильскому защитнику Лукасу Фассону.
Фото: ФК "Локомотив"