"Прощупывали почву". Нападающий "Локомотива" - об интересе итальянского клуба

Форвард "Локомотива" и сборной России Дмитрий Воробьев прокомментировал информацию об интересе "Удинезе".
Фото: ФК "Локомотив"
"Читал слова их представителей, что они мной не интересуются. К тому же мне-то звонили не из клуба, а, скажем так, из окружения "Удинезе".

Прощупывали почву. Никакой конкретики не было, так что я ничего и не мог рассматривать.

Вестись на каждый слух - не моя тема", - сказал Воробьев.

Напомним, в декабре прошлого года в СМИ появилась информация о том, что "Удинезе" проявляет интерес к центральному нападающему московского "Локомотива" Дмитрию Воробьеву. Позднее в итальянском клубе опродергли эти данные.

Воробьев играет за "железнодорожников" с лета 2024 года. Контракт игрока с клубом действует до июня 2027-го. В этом сезоне 28-летний форвард забил 10 мячей и сделал 4 голевые передачи в 21 матче за красно-зеленых в РПЛ и Кубке России.

Источник: "СЭ"

