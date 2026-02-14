"Прощупывали почву". Нападающий "Локомотива" - об интересе итальянского клуба

Прощупывали почву. Никакой конкретики не было, так что я ничего и не мог рассматривать.
Вестись на каждый слух - не моя тема", - сказал Воробьев.
Напомним, в декабре прошлого года в СМИ появилась информация о том, что "Удинезе" проявляет интерес к центральному нападающему московского "Локомотива" Дмитрию Воробьеву. Позднее в итальянском клубе опродергли эти данные.
Воробьев играет за "железнодорожников" с лета 2024 года. Контракт игрока с клубом действует до июня 2027-го. В этом сезоне 28-летний форвард забил 10 мячей и сделал 4 голевые передачи в 21 матче за красно-зеленых в РПЛ и Кубке России.
Источник: "СЭ"