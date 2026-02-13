Матчи Скрыть

Гаджиев: раньше Андрей Шевченко был пророссийским

Почетный президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев высказался о встрече президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино с главой Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андреем Шевченко.
Фото: Getty Images
Ранее Шевченко высказался категорически против возвращения российских команд на международную аренду. Гаджи Гаджиев вспомнил, что еще недавно экс-игрок киевского "Динамо", "Милана" и сборной Украины давал интервью на русском языке и нормально относился к России.

"Шевченко всегда был пророссийским, он давал интервью на русском языке, даже когда тренировал сборную Украины.

Но сейчас происходит страшная штука, все эти события сказываются, поэтому он говорит такое. Раньше его отношение к России было нормальным.

Инфантино не мог ожидать ничего другого после своего заявления. Он понимал, как отреагирует Украина и ряд других стран, но вряд ли его мнение от этого поменяется. Возвращение России — это неизбежная вещь, кто бы что ни говорил", — отметил Гаджиев в беседе с "Советским спортом".

В одном из недавних заявлений Джанни Инфантино отметил, что ФИФА в скором времени должна рассмотреть возможность снятия бана с российских футбольных клубов и национальных сборных всех возрастов.

Напомним, команды из России отстранены от международных турниров с марта 2022 года.

