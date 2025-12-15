Матчи Скрыть

Рыбус: "Локо" заслуживает выиграть чемпионат

Бывший футболист "Локомотива" Мацей Рыбус прокомментировал выступление команды в текущем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"
"Локомотив" показывает хороший футбол уже не первый сезон. Мне нравится их стиль. Я бы хотел увидеть "Локомотив" чемпионом России. Мне близок этот клуб. Он заслуживает выиграть чемпионат России", - сказал Рыбус Metaratings.

На данный момент московский "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков. "Железнодорожники" провели 18 матчей, одержали 10 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение в лиге.

Действующим чемпионом России является "Краснодар". "Быки" завершили РПЛ в сезоне-2024/2025 с 67 баллами в своем активе.

